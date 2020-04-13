Китайская компания официально анонсировала новую версию своего кроссовера Coolray для китайского рынка, где автомобиль носит название Binyue.

Кроссовер Geely Coolray получит «зараженную» версию Coolray Pro, которая внешне мало чем будет отличаться от обычного Flagship Sport.

При этом в ней будет установлен форсированный 1,5-литровый двигатель. Его мощность не раскрывается, также, как и другие особенности новинки.

В экстерьере заряженного варианта будут красные тормозные суппорты, а также черные диски и изменятся некоторые детали обвеса.

Также Geely анонсировала спортивные версии и для кроссовера с гибридной и подзаряжаемой модификаций. Все подробности, а также цены будут раскрыты 15 апреля.