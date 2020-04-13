Китайская компания официально анонсировала новую версию своего кроссовера Coolray для китайского рынка, где автомобиль носит название Binyue.
Кроссовер Geely Coolray получит «зараженную» версию Coolray Pro
13.04.2020 17:04
Кроссовер Geely Coolray получит «зараженную» версию Coolray Pro, которая внешне мало чем будет отличаться от обычного Flagship Sport.
При этом в ней будет установлен форсированный 1,5-литровый двигатель. Его мощность не раскрывается, также, как и другие особенности новинки.
В экстерьере заряженного варианта будут красные тормозные суппорты, а также черные диски и изменятся некоторые детали обвеса.
Также Geely анонсировала спортивные версии и для кроссовера с гибридной и подзаряжаемой модификаций. Все подробности, а также цены будут раскрыты 15 апреля.
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