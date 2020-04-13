В РФ растут продажи иномарок, но падают продажи отечественных авто

К такому выводу пришли российские аналитики из «Автостат», которые рассказали о продажах машин в стране за первый квартал года.

В отчётный период специалисты заметили рост продаж иномарок, но падение объёмов реализованных авто отечественных марок.

Так, иномарок в отчётный период было продано 300,5 тыс. экземпляров, включая лёгкие коммерческие машины.

Этот показатель в сравнении с 2019 годом увеличился на 3,6%. Доля таких авто составила 74,4% и выросла с показателя 74,1%.

Что касается отечественных машин, то их результат составил 98 тыс. ед., что на 3,5% меньше, а доля соответственно составила 24,6%.