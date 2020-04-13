Назвали оптимальные для российских дорог автомобили

Эксперты решили рассказать, какие автомобили из официально представленных на рынке, будут наиболее лучшими для российских дорог.

При этом выбирали из зарубежных автопроизводителей и учитывали ряд параметров, в числе которых качество силовых установок и трансмиссий, а также комфорт, стоимость наличие гарантии.

В результате эксперты NJCAR.RU среди японских, немецких и корейских машин, отметили модели марок из Германии, которые имеют более комфортный салон и качественную отделку в нем.

При этом их стоимость на порядок выше, чем у японских и корейских моделей. Но преимуществом последних являются более надежные двигатели.

А вот подвеска и привод, как отмечается, обычно лучше в японских и немецких авто. В результате был сделан вывод, что оптимальный для российских дорог автомобиль это японский или корейский.

Эти машины назвали практичными, надежными и доступными. При этом немецкие авто больше подойдут для любителей комфорта, дизайна и респектабельности.