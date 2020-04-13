Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже

Chevrolet для китайского рынка выпустила новую версию своего автомобиля Chevrolet Cruze, которая там представлена под названием Monza.



Monza получила обновление, а по сути модель является удешевленным для Китая автомобилем Cruze.

От предшественника обновлённая Monza отличается измененной по стандартной схеме внешностью, новыми комплектациями и расширенным списком оборудования.

Кроме этого, автомобиль получил расширенную цветовую гамму, а в салоне будут предлагаться новые варианты оформления. В салоне будет еще контрастная прострочка и отделка салона экокожей.

Что касается моторной гаммы, то она осталась без изменений и по-прежнему представлена полуторалитровыми 114-сильным двигателем и турбомотором объёмом 1,4 литра с отдачей 150 л.с. Среди трансмиссии предлагается механика или автомат на 6 скоростей.

Среди новых опций можно отметить появление системы автоматического торможения и кругового обзора, а также адаптивного круиз-контроля.

В Китае Monza вышла в продажу по цене от 84 тыс. юаней или около 880 тыс. рублей. Самая богатая комплектация получила ценник 118 тыс. юаней или 1,24 млн рублей.