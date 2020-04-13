Российские автозаводы начали массово возобновлять работу

Сразу несколько автомобильных предприятий в России с 13 апреля начинают производство своих машин.

Выпуск автомобилей на российских заводах был приостановлен в связи с коронавирусом. Как ранее сообщалось, временно работать заводы будут по-новому с учетом недопущения распространения опасной инфекции.

Так, с понедельника, как пишет «ТАСС» выпуск машин возобновляет «АвтоВАЗ», ГАЗ, УАЗ и «Автотор». На калининградском предприятии, напомним, осуществляется сборка автомобилей BMW, KIA и Hyundai.

Все заводы получили соответствующие разрешения на возобновление производственных процессоров. На прошлой неделе выпуск машин возобновил «КамАЗ» в Набережных Челнах, Mazda Sollers, Haval, Mercedes и некоторые предприятия «Группы ГАЗ».

Заводы Nissan, Hyundai и Toyota а Петербурге, Volkswagen и PSA, а также московское предприятие Renault, пока остаются в режиме простоя.