Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей

Автомобильные эксперты опубликовали рейтинг автопроизводителей, машины которых не подвержены коррозии при должном уходе.

В частности, специалисты рассказали о пяти компаниях, которые применяют самые лучшие технологии для антикоррозийной обработки кузовов.

На первой строчке казалась компания Honda, машины которой проходят гальваническую оцинковку, а это позволяет не наблюдать коррозию на кузове на протяжении десятилетий.

Такой же способ используют и в компании BMW, но их определили на вторую строчку по причине высокой стоимости машин.

В тройке лидеров оказался Volvo, а этот бренд использует горячую оцинковку.

Такую же обработку проводят и компании Porsche и Audi, расположившиеся на четвертом и пятом месте Топ-5 автопроизводителей, автомобили которых не ржавеют.