Южнокорейская компания Hyundai занимается выпуском грузовых автомобилей с самого начала своей деятельности. В настоящее время она предлагает обширный модельный ряд грузовиков, которые пользуются высоким спросом во всём мире.

Основные достоинства грузовиков Хёндай

Высокая популярность грузовых автомобилей Hyundai обусловлена целым рядом присущих им сильных сторон. На странице https://www.major-truck.ru/model/hyundai/ можно узнать подробнее про грузовики Хёндай. В число их главных конкурентных преимуществ входят следующие особенности:

Неприхотливость. Грузовики Hyundai нетребовательны к качеству потребляемого горючего и расходуют его немного, тем самым обеспечивая возможность экономии.

Комфортабельность. Удобство нахождения в кабине позволяет водителю не уставать за рулем и всецело сосредотачиваться на дороге.

Надёжность. Благодаря простоте конструкции южнокорейских грузовых автомобилей они ломаются очень редко.

Маневренность. Грузовой Хендай отлично управляется даже на плохих дорогах.

Дешёвые запасные части. Ремонт грузовиков этой марки обходится сравнительно недорого, поскольку необходимость переплаты за нужные автодетали отсутствует.

Коррозиеустойчивость. Кузов грузовых автомобилей Hyundai делают из особого сплава, на который коррозия действует очень слабо.

Основные виды грузовиков Hyundai

Все существующие виды грузовиков Хёндай подразделяются на три класса:

Малотоннажные. В этот класс входят модели HD 65 и HD 78. Первая из них обладает грузоподъёмностью до 3 т и отличается высокой экономичностью. Вторая модель с усиленным шасси может выдерживать нагрузку до 3,8 т и характеризуется отличной маневренностью.

Среднетоннажные. Такие грузовики Хёндай рассчитаны на удобные коммерческие перевозки с максимальной производительностью и минимальными расходами. К этому классу относятся модели HD 120 и HD 170. Первая из них способна перевозить грузы массой до 7,5 т, а объём её кузова равен 30 кубическим метрам. Вторая модель обладает грузоподъёмностью больше 10,5 т и может использоваться не только как грузовая машина, но и в качестве платформы для разнообразной техники.

Крупнотоннажные. Этот ряд грузовиков включает в себя модели HD 500/700, HD 270/370, HD 250/260 и HD 270/370. Они способны перевозить грузы весом до 20 т и рассчитаны на магистральные грузоперевозки на средние и дальние расстояния.

Таким образом, среди южнокорейских грузовых автомобилей Хёндай можно подобрать подходящую модель для решения любых задач. И они прекрасно справятся с решением каждой задачи.