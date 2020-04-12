В Китае стартап Leap Motor начал принимать заказы на копию дорестайтингового Smart EQ ForFour. Новая модель получила кроткое название T03, а в отличие от немецкой модели она оказалась практичнее.
Китайская компания не только скопировала Smart, но и улучшила его
Leap T03 на 125 мм больше Smart EQ ForFour. Дина модели из «Поднебесной» 3620 мм, но помимо того что новинка больше, она еще оснащена лучше.
В автомобиле установили контроль удержания в полосе движения, систему экстренного торможения и три камеры.
В салоне T03 минимальное количество кнопок, которые есть только на рулевом колесе и панели для запуска мотора.
Остальное управление происходит с большого экрана, расположенного на центральной консоли.
В движение ситикар приводится электрическим 75-сильным мотором, а батарея у хэтчбека доступна на 30 или 38 киловатт-часов. Их хватит на 300 или 400 км пробега по циклу NEDC.
Leap T03 можно заказать по цене от 80 тысяч юаней, что в пересчёте 839 тыс. рублей, но эта цена указана с учётом субсидий.