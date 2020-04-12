Китайская компания не только скопировала Smart, но и улучшила его

В Китае стартап Leap Motor начал принимать заказы на копию дорестайтингового Smart EQ ForFour. Новая модель получила кроткое название T03, а в отличие от немецкой модели она оказалась практичнее.

Leap T03 на 125 мм больше Smart EQ ForFour. Дина модели из «Поднебесной» 3620 мм, но помимо того что новинка больше, она еще оснащена лучше.

В автомобиле установили контроль удержания в полосе движения, систему экстренного торможения и три камеры.

В салоне T03 минимальное количество кнопок, которые есть только на рулевом колесе и панели для запуска мотора.

Остальное управление происходит с большого экрана, расположенного на центральной консоли.

В движение ситикар приводится электрическим 75-сильным мотором, а батарея у хэтчбека доступна на 30 или 38 киловатт-часов. Их хватит на 300 или 400 км пробега по циклу NEDC.

Leap T03 можно заказать по цене от 80 тысяч юаней, что в пересчёте 839 тыс. рублей, но эта цена указана с учётом субсидий.