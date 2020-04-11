Обновленный Nissan Kicks получил новую внешность и полный привод

Nissan Kicks получил крупное обновление, благодаря которому кроссовер поступит в продажу с измененной внешностью, гибридной силовой установкой и системой полного привода.

Новые версии японского компактного кроссовера заметили в Таиланде на предприятии автопроизводителя.

По некоторым данным, рестайлинговый Nissan Kicks планировали показать еще 19 марта, но из-за коронавируса премьеру новинки отложили.

По данным Indianautosblog, в Nissan Kicks будет устанавливаться гибридная силовая установка от Note.

В нем силовой агрегат создан на базе 1,2-литрового 79-сильного ДВС, а в паре с ним работает 109-сильный электрический мотор.

Что касается внешних изменений, то в Kicks будет новая радиаторная решетка, измененные бампера, новая головная оптика и противотуманные фары.

Nissan сейчас готовится к отправке Kicks в дилерские центры, но пока по-прежнему неизвестно, когда модель будет представлена официально.