Запуск производства электрокаров Rivian отложили до 2021 года

Бренд Rivian, который уже представил полностью электрический пикап R1T и внедорожник R1S, объявил о том, что откладывает их производство.



В компании планировали запуск на конец года, но теперь сроки отодвинули на следующий год, причем конкретные даты еще не определяли.

Изначально производитель нанял сотрудников, которые занимались переоборудованием предприятия компании Mitsubishi.

Все работы вели в соответствии с планами, но из-за пандемии коронавируса планы резко изменились и компания прекратила работы.

Из-за ряда проблем, связанных с инфекцией коронавируса нового типа, Rivian приняла решение отложить производство своих электрокаров.