УАЗ вспомнил о внедорожнике УАЗ-3172 для Министерства обороны

УАЗ-3172 был создан по заказу Министерства обороны. Ведомство в 1991 году планировало заменить на службе популярную 469-ю модель.

В паблике УАЗ | Ульяновский Автомобильный Завод пресс-служба рассказала про модель, которая была создана по заказу Министерства обороны, но так и не дошла до серийного производства.

Российский внедорожник УАЗ-3172 получил полностью пружинную подвеску и ряд решений, которые позволили увеличить дорожный просвет до 325 мм.

Также изменение расположения узлов позволило специалистам автопроизводителя увеличить вместительность внедорожника в сравнении с УАЗ 469.

После УАЗ-3172 прошел государственные испытания и получил ряд доработок, но в итоге выбор был сделан в пользу развития УАЗ-3160.

Эта модель и стала предком всем известного внедорожника УАЗ «Патриот».