Названы самые востребованные кроссоверы в России

Рейтинг составили на основании продаж кроссоверов за прошлый месяц.

К слову российский авторынок в марте показал рост продаж, и большинство кроссоверов в топ-10 самых продаваемых также показали положительную динамику.

Возглавляет рейтинг самых востребованных кроссоверов Hyundai Creta. Его объёмы продаж составили 6,8 тыс. ед., что на 5% больше.

Японский Toyota RAV4 оказался на второй строчке с результатом почти 5,3 тыс. экземпляров, а это оказалось в два раза больше.

Модель Volkswagen Tiguan стала третьей по объёму продаж с показателем 3,57 тыс. ед., что оказалось на 14% лучше.

В первую пятерку самых продаваемых кроссоверов вошел Nissan Qashqai и Renault Duster – 3,4 тыс. и 3,3 тыс. штук.

Первый показал рост на 14%, а у второго наблюдалась отрицательная динамика на 8%. В десятке лидеров еще оказались: LADA 4×4 (2821 ед.; -7%), Mazda CX-5 (2592 ед.; +46%), Mitsubishi Outlander (2554 ед.; -3%), KIA Sportage (2538 ед.; +4%) и Nissan X-Trail (2422 ед.; -13%).