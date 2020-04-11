Появились первые фото салона кроссовера Kia Sonet



Также недавно стало известно, что новинка Kia Sonet поступит в продажу в августе. Между тем недавно в распоряжении индийских профилирующих изданий оказались первые фото салона кроссовера Kia Sonet.

При этом журналистам удалось сфотографировать интерьер спортивной модификации модели — GT Line.

В этом исполнении кроссовер получит богатую оснащенность, причем сообщается, что опций в нем окажется даже больше, чем у Hyundai Venue.

Если посмотреть на фото, то в салоне можно заметить переднюю панель, которая выполнена в стилистике четвертого Sorento.

Еще там будет 10,25-дюймовый экран, премиальная система Bose и многое другое. Можно предположить, что спортивная версия выйдет вместе с обычным Kia Sonet. Ожидается, что модель в целом мало чем будет отличаться от прототипа.

Его линейка двигателей будет представлена агрегатами до 1,6 литра мощностью от 83 до 123 л.с. Среди трансмиссий будет механика, вариатор или робот.

Система привода на все колеса для автомобиля не предусмотрена. Сборку Kia Sonet организуются на новом заводе компании в Индии, откуда будут осуществляться поставки и на другие рынки.