Чешская марка последний раз увеличивала ценники на модели Superb в январе, а в апреле отдельные комплектации автомобилей прибавили в цене еще по 40 тыс. рублей.

Skoda повысила цены на автомобили семейства Superb, о чем сообщили эксперты сайта «Цена Авто».

Отмечается, что подорожали те автомобили, которые оснащены двухлитровым двигателем, а именно лифтбек в комплектациях Ambition, Style, Sport Line и Laurin and Klement.

Стоимость этих версий теперь варьируется от 2 436 000 до 2 964 000 рублей. Универсал Superb Combi стал дороже во всех комплектациях за исключением базовой.