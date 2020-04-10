В РФ компания Mitsubishi повысила цены на три модели

Как выяснили эксперты, в апреле компания Mitsubishi подняла цены на три модели, среди которых Pajero Sport, L200 и Eclipse Cross.

Их цена выросла на 30-127 тыс. рублей. Так, стоимость Mitsubishi Eclipse Cross теперь варьируется от 1 970 000 до 2 316 000 рублей, то есть на 50 тыс. рублей больше.

Пикап прибавил в цене 30-60 тыс. рублей в зависимости от комплектации и теперь в базовой версии он оценен от 2 129 000 рублей.

Pajero Sport прибавил 127 тыс. рублей и его ценник стартует от 2 596 000 рублей.