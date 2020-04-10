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В России продают 12-летний ВАЗ 2107 без пробега за 200 тыс. рублей

Новости
10.04.2020 22:44
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Объявление о продаже автомобиля появилось на сайте «Авто.ру», а опубликовал его житель Волгограда.

Он предлагает вишневого цвета ВАЗ 2107 с пробегом 561 км всего за 200 тыс. рублей. 12-летняя машина имеет почти идеальное состояние, и все это время она находилась в гараже.

Как сообщает продавец, машина не вставала на учет. ВАЗ 2107 оснащен 1,6-литровым 73-сильным двигателем и механикой.

В России продают 12-летний ВАЗ 2107 без пробега за 200 тыс. рублей В России продают 12-летний ВАЗ 2107 без пробега за 200 тыс. рублей В России продают 12-летний ВАЗ 2107 без пробега за 200 тыс. рублей В России продают 12-летний ВАЗ 2107 без пробега за 200 тыс. рублей

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