Опубликовали характеристики нового кроссовера Toyota

Презентация нового кроссовера японской марки должна была состояться в рамках Женевского автосалона, однако последний отменили.



Презентацию онлайн Toyota проводить не стала, но недавно опубликовала некоторые характеристики новинки. Наряду с этим было объявлено, что дебют кроссовера состоится позднее, а дату премьеры озвучат дополнительно.

Уже известно, что новинка, название которой не раскрывают, будет унифицирована с Yaris, но при этом в компании обещают, что это будет совершенно другой автомобиль.

Длина кроссовера составит 4 170 мм, а это на 229 мм больше, чем у нового Toyota Yaris. Расстояние между осями составит 2 560 мм.

Моторная гамма будет представлена полуторалитровым ДВС с отдачей 91 л.с., а в паре с ним будет работать вариатор.

Предложат для автомобиля и гибридную систему e-Four. Другие подробности пока не раскрываются.

Известно, что премьера состоится до конца года, а уже в 2021 году автомобиль поступит в продажу.