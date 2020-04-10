Российские аналитики опубликовали статистику по продажам новых автомобилей в Москве за март.

В отчетный период москвичи купили 24 476 новых авто, а этот результат оказался на 25% больше, чем годом ранее, передают аналитики «АвтостатИнфо».

Volkswagen Polo стал самым популярным автомобилем Москвы в марте. Его продажи составили 1 494 ед., что на 112% больше.

Второй результат показал Kia Rio, у которого объёмы продаж составили 1 127 ед., что на 16,5% лучше. Nissan Qashqai в марте оказался в тройке лидеров с результатом 1 083 ед. и ростом на 213%.

На четвертом и пятом месте расположились Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan. Первый разошелся тиражом в количестве 1 037 ед. (+54%), а второй – 830 шт. (40%).

В десятке лидеров еще числятся: Toyota RAV4 — 662 ед. (+116%), Skoda Octavia – 627 ед. (+4%), Toyota Camry — 580 ед. (-7,6%), Nissan X-Trail — 566 ед. (+24%) и Skoda Kodiaq — 507 ед. (+15%).