Haval анонсировал новый Haval H5 для России

Сухи о том, что на российском предприятии организуют сборку нового автомобиля Haval H5 появились достаточно давно.



При этом только теперь китайский бренд официально анонсировал новый Haval H5 для России, сообщив, что его сборка стартовала на предприятии в Тульской области.

Этот внедорожник будет конкурентом отечественному «Патриоту». Эта модель возвращается на российский рынок в третий раз, ведь по сути Haval H5 является перелицованным Great Wall Hover H5, который ранее был представлен на российском рынке.

Этот внедорожник снова появится в продаже с двухлитровым турбомотором мощностью 150 или 177 л.с., пару которому составит шестискоростная механика.

Это стало известно благодаря сертификационным документам, появившимся ранее в российском ведомстве.

Также в документе указано, что автомобиль будет иметь полный привод с электронным управлением. Стоимость и дата старта продаж новинки пока не раскрывают.