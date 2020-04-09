Существующие разновидности картонных коробок

Сегодня существует огромное число организаций, занятых в самых разнообразных сферах человеческой жизнедеятельности. Многие из них, выпускают и затем фасуют свою продукцию в определенные виды картонных коробок.

Что собою представляют современные картонные коробки?

Картонные коробки, прежде всего, представляют собою разнообразные типы, крайне удобных и довольно надежных материалов, используемых зачастую при транспортировке и хранении разнообразной продукции. Нередко, они изготавливаются различной формы, имеют разные габариты, типы конструкций. Часто в основе картонных коробок лежат составляющие гофрокартона, являющегося одним из разновидностей недорогого многослойного картона.

Современные упаковочные картонные изделия, могут быть представленными в таких вариантах, как:

Обычные либо стандартные. Обычно, они выполняются без крышек или со съемными крышками. Их форма чаще прямоугольная либо квадратная. Коробки могут быть простыми складными, производимыми с заранее выполненными сгибами. Такие виды коробок не имеют крышек. Широким спросом пользуются, так называемые четырехклапанные коробки из картона. Самосборные коробки с крышками. Нередко подобные упаковочные изделия идут в плоском, разобранном состоянии. Собираются они при помощи машинной или ручной сборки. Конфигурация и форма у таких коробок предельно простая.

Это, как вы понимаете далеко не весь перечень существующих разновидностей коробок из картона, создаваемых по всему миру. Их технические параметры, могут быть самыми разнообразными.

Достоинства, и в каких отраслях встречаются коробки из картона

Многие не задумываются над тем, что подобный упаковочный материал может иметь целый ряд неоспоримых достоинств и особенностей. Гофрокартон, является одним из тех материалов, из которого, изготавливают разные упаковочные изделия, обладающие не только приемлемой стоимостью, но и отличающиеся широким разнообразием собственных форм и размеров.К прочим преимуществам подобных коробок, стоит отнести:

коробки из гофрокартона, являются экологически чистыми;

на их изготовление уходит минимальное количество энергетических затрат;

у таких изделий практически нет лишнего веса;

при ударе, гофрокартонные коробки по сравнению, например, с пластиковыми, способны амортизировать;

на таких коробках можно наносить определенные изображения и т. д.

Кроме этого, подобные изделия актуальны во многих отраслях человеческой жизнедеятельности, к примеру, общественного питания и медицине, они актуальны для кондитерских, косметических, парфюмерных изделий, при упаковке бытовой техники и прочих. Одним словом, упаковки из различных видов картона, невероятно востребованы в нынешнее время.