При этом ранее внедорожник замечали только в камуфляже, а на основании таких снимков создавали рендеры.

Теперь в Сети появились фото обновленного Toyota Fortuner без камуфляжа. Опубликованные снимки имеют не самое лучшее качество, но некоторые изменения все же заметить можно.

Так, Toyota Fortuner получил обновление по стандартной схеме – бамперы, решетка радиатора, оптика. В салоне, как ожидается, появится новая мультимедийная система.

Моторная гамма, как ожидается, будет представлена теми же силовыми установками, то и у актуального внедорожника.

Напомним, что Toyota Fortuner в России продают по цене от 2 254 000 рублей.