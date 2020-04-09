При этом ранее внедорожник замечали только в камуфляже, а на основании таких снимков создавали рендеры.
Появились фото обновленного Toyota Fortuner без камуфляжа
09.04.2020 19:20
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Теперь в Сети появились фото обновленного Toyota Fortuner без камуфляжа. Опубликованные снимки имеют не самое лучшее качество, но некоторые изменения все же заметить можно.
Так, Toyota Fortuner получил обновление по стандартной схеме – бамперы, решетка радиатора, оптика. В салоне, как ожидается, появится новая мультимедийная система.
Моторная гамма, как ожидается, будет представлена теми же силовыми установками, то и у актуального внедорожника.
Напомним, что Toyota Fortuner в России продают по цене от 2 254 000 рублей.
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