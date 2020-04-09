В Чехии предлагают дорого прокатиться на «Жигулях» 1976 года выпуска

В Чехии предлагают прокатиться на ВАЗ-21011 в качестве пассажира и стоит это удовольствие ну никак не дешево.

В Чехии предлагают дорого прокатится на «Жигулях» 1976 года выпуска в течение 40 минут.

Стоимость поездки доходит до 6 тыс. рублей. Предоставляет автомобиль прокатная компания Hotelnakolech. В ВАЗ-21011 установлен 69-сильный двигатель объёмом 1,3 литра.

От ВАЗ-2101 эта машина отличается измененной решеткой радиатора, слегка модернизированными бамперами, фонарями и более комфортными сидениями.