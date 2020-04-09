В России выставили на продажу гибрид Toyota Celica и Lexus LC 500

Дилер в Хабаровске продает необычный автомобиль, который по сути является гибридом моделей Toyota Celica и Lexus LC 500.

Автомобиль в кузове купе оценили в 749 000 рублей. 19-летний автомобиль выставлен на продажу у дилера AutoDealerPlaza.

Модель оснащена 1,8-литровым ДВС мощностью 190 лошадиных сил, пару которому составляет автоматическая КП.

Максимальная скорость составляет 220 км/ч, а разгон осуществляется за 8,5 секунды. Автомобиль имеет не только «гибридную» внешность, но и полностью измененный салон, в котором использовали коричнево-серое оформление в целом.