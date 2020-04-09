Американская компания провела презентацию новой генерации кроссовера Ford Explorer для китайского рынка.
Новый Ford Explorer получил двухлитровый турбомотор
09.04.2020 12:20
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Эта модель в отличие от предшественника получила двухлитровый турбодвигатель, новую внешность и оформление салона. Ford Explorer для Китая отличается от вариантов для европейского и американского рынков.
Так, у кроссовера имеет иная решетка радиатора, передний и задний бампер, а мультимедийная система имеет 12,8-дюймовый экран вместо 10,1-дюймового дисплея.
Физических кнопок в салоне минимум. Что касается двухлитрового турбомотора, то это EcoBoost, мощность которого составит 220 л.с.
Также в линейке двигателей есть 2,3-литровый турбомотор с отдачей 276 л.с., тогда как в США этот двигатель выдает 304 л.с.
В продаже новый Ford Explorer появится в июне. Все версии будут оснащены полным приводом и 10-ступенчатым автоматом.
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