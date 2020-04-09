Fiat представил новый компактный пикап Fiat Strada

Пикап Fiat Strada пережил смену поколения и уже скоро поступит в продажу на бразильском рынке, где в модельном ряду займет место ниже Fiat Toro.



Стоит отметить, что пикап с 1998 года переживал только небольшие обновления.

Теперь Fiat Strada имеет длину 4 480 мм, а ширина и высота составляет 1 732 и 1608 мм. Расстояние между осями равно 2 737 мм, а дорожный просвет будет 208 мм.

Создан Fiat Strada нового поколения на платформе хэтчбека Fiat Argo. У автомобиля будет пружинная подвеска McPherson спереди и неразрезная балка на рессорах сзади.

Линейка двигателей представлена 1,4 и 1,3-литровыми установками мощностью 88 и 109 л.с. соответственно. Пару мотора составит пятискоростная механика.

На рынке новый Fiat Strada будет представлен в версии с четырьмя дверями или двухрядной кабиной с грузоподъемностью 650 и 720 кг для первой и второй версии соответственно.

На бразильском рынке пикап выйдет по цене 13,5 тыс. долларов, а это около 1 млн рублей.