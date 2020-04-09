Организаторы конкурса World Car of the Year подвели итоги ежегодного конкурса, результаты которого были объявлены онлайн.

Так, стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020», которым оказался Kia Telluride.

Корейский автомобиль стал абсолютным победителем конкурса довольно неожиданно, учитывая то, какие конкуренты у него были.

Предполагалось, что победителем может стать Mazda CX-30. Лучший дизайн года оказался у Mazda 3, а победителем в номинациях лучший люксовый и спортивный автомобиль стал Porsche Taycan.

Также стоит отметить, что в номинации городской автомобиль в 2020 году лучшим стал Kia Soul EV.