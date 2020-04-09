Организаторы конкурса World Car of the Year подвели итоги ежегодного конкурса, результаты которого были объявлены онлайн.
Стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»
09.04.2020 11:45
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Так, стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020», которым оказался Kia Telluride.
Корейский автомобиль стал абсолютным победителем конкурса довольно неожиданно, учитывая то, какие конкуренты у него были.
Предполагалось, что победителем может стать Mazda CX-30. Лучший дизайн года оказался у Mazda 3, а победителем в номинациях лучший люксовый и спортивный автомобиль стал Porsche Taycan.
Также стоит отметить, что в номинации городской автомобиль в 2020 году лучшим стал Kia Soul EV.
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