Jeep в России повысил цены на весь модельный ряд

Стоимость автомобилей марки в зависимости от модели и комплектации изменилась в большую сторону на 1,2-4,4%.

Об изменении цен на весь модельный ряд Jeep сообщили специалисты сайта «Цена Авто», которые продолжают вести мониторинг цен на новые машины, официально представленные в России.

Больше всех подорожал Grand Cherokee, который в зависимости от комплектации стал дороже на 39 – 310 тыс. рублей.

Меньше всего прибавил в цене Jeep Renegade, у которого цены выросли на 40-70 тыс. рублей.

Cherokee стал дороже на 90 тыс. рублей за исключением базовой версии, а Jeep Wrangler и его удлиненный вариант прибавили в цене 70 – 200 тыс. руб.