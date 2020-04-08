Компания Hyundai сообщила о продлении гарантии на свои автомобили, причем продленная гарантия будет действовать по всему миру и затрагивает 1,21 млн автомобилей.
В Hyundai продлят гарантию на автомобили из-за коронавируса
08.04.2020 11:43
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В частности, продлевать будут гарантию тем владельцам транспортных средств марки, которые столкнулись с трудностями при посещении сервисного центра, что связано с коронавирусной инфекцией.
В целом в программе Hyundai CARE участвуют 175 стран, а что касается Российской Федерации, то акция будет распространяться на машины, у которых гарантия завершается в период с 30 марта по 30 апреля текущего года.
У таких автомобилей бесплатное гарантийное обслуживание продлевается до конца мая.
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