В Hyundai продлят гарантию на автомобили из-за коронавируса

Компания Hyundai сообщила о продлении гарантии на свои автомобили, причем продленная гарантия будет действовать по всему миру и затрагивает 1,21 млн автомобилей.

В частности, продлевать будут гарантию тем владельцам транспортных средств марки, которые столкнулись с трудностями при посещении сервисного центра, что связано с коронавирусной инфекцией.

В целом в программе Hyundai CARE участвуют 175 стран, а что касается Российской Федерации, то акция будет распространяться на машины, у которых гарантия завершается в период с 30 марта по 30 апреля текущего года.

У таких автомобилей бесплатное гарантийное обслуживание продлевается до конца мая.