Автодилеры попросили снять запрет на продажу автомобилей

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев и глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс обратились к кабмину с просьбой.

В частности, автодилеры обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить запрет на продажу автомобилей.

В частности, предлагают разрешить продажу автомобилей с новыми правилами в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

Об этом 8 апреля сообщила газета «Известия». По информации журналистов, ранее Мосеев уже обращался к правительству, но тогда была просьба разрешить ремонтировать автомобили, проводить техобслуживание и продавать запчасти.

Что касается новой просьбы, то в направленном письме указано, что в случае, если у автомобилиста случилась серьезная поломка машины, либо по каким-то причинам она «погибла», то он не сможет добраться до больницы, магазина или аптеки.

Также в письме говорится, что в сложившихся условиях спецтранспорт экстренных служб должен быть исправным, а его ремонт должен осуществляться в сертифицированных центрах.