В РФ GAC сертифицировала новый минивэн GAC GN8

Предполагается, что уже ближе к лету новинка станет доступна для покупки.

Еще в марте стало известно, что китайская компания в России сертифицирует новый минивэн, который называют конкурентом Toyota Alphard.

Теперь новая модель появилась в базе российского ведомства, где опубликовано ОТТС на GAC GN8. Получение сертификата позволяет компании начинать продажи автомобиля.

В документе указано, что GAC GN8 будет представлен на российском рынке с двухлитровым мотором с отдачей 190 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии будет выступать 6-скоростной «автомат», а система привода будет только на переднюю ось.

Что касается габаритов модели, то длина ее составляет 5 066 мм, а расстояние между осями будет 3 000 мм.

Еще известно, что у минивэна сзади установлена независимая многорычажка, а спереди будет независимая подвеска типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости. О стоимости и комплектациях нового GAC GN8 данных пока нет.