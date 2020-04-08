«АвтоВАЗ» отложил возобновление производства автомобилей

В начале недели стало известно, что «АвтоВАЗ» до конца недели планирует возобновить выпуск машин, но организовать работу собирались по-новому.

6 апреля было объявлено о возобновлении работы тех подразделений, которые связаны с разработкой проектов, учетом, отчетностью, а также охраной труда и безопасностью.

При этом возобновление работы производственных линий откладывается на несколько дней.

Как пишет Wroom.ru, выпуск машин теперь планируют снова организовать с 10 апреля, но и эта дата не является окончательной.