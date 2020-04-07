В модельном ряду марки Kia появится немало новинок, но одна из них станет самой интересной.

Дело в том, что Kia готовит модель, стирающую границу между седаном и кроссовером, но пока подробностей о ней мало.

Известно лишь, что новый автомобиль будет неким гибридом между седаном и кроссовером, а его основой станет платформа E-GMP.

Последняя сейчас используется в автомобилях премиального Genesis.

Модель обзаведется электрической установкой с запасом хода 500 км. Пополнить запас батареи можно будет за 20 минут до 80%. Кроме этого сообщается, что новинка имеет внутренний индекс CV.

По информации источника, премьера автомобиля состоится в 2021 году, возможно на автосалоне в Женеве.

При этом на мотор-шоу для начала покажут предсерийный прототип, тогда как о сроках выхода товарного варианта информации пока нет.