Продажи новых автомобилей в России выросли на 23%

Российские аналитики опубликовали статистику по продажам новых автомобилей за прошлый месяц.

Как ранее и сообщалось, в марте наблюдался всплеск продаж новых машин, что связано с падением рубля и грядущим удорожанием легковушек.

Как сообщили аналитики «Автостат», российский авторынок в марте показал рост на 22,7% до 160 тыс. проданных легковых авто. Лидером рынка остается «АвтоВАЗ», реализовавший 31,6 тыс. Лад, что на 6,6% больше.

KIA остается на второй строчке в общем зачете и лидирует среди иномарок с результатом 23,6 тыс. штук, что на 34,9% больше.

Третий результат показал Hyundai (18 тыс. ед.; +29,3%), а в первую пятерку еще вошли Renault (13,1 тыс. ед.; +10,2%) и Volkswagen (11,6 тыс. ед.; +39,5%).