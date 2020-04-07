Названы самые угоняемые автомобили в Москве по итогам 2019 года

Страховщики опубликовали рейтинг самых угоняемых машин, основываясь на данных по угонам за 2019 год.

В отчетный период, как сообщили аналитики «АльфаСтрахования», чаще всего у угонщиков пользовался спросом бизнес-седан Toyota Camry.

Частота угона этого автомобиля в Москве составила 0,68%.

На второй строчке оказался Lexus LX с показателем 0,54%, а в тройку самых угоняемых автомобилей в Москве по итогам 2019 года вошел Toyota Land Cruiser — 0,53%.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в прошлом году также пользовался спросом у угонщиков и показатель частоты угона у этой модели составил 0,50%.

Следующим в списке оказался еще один автомобиль марки Toyota и это кроссовер RAV4 (0,34%).

На седьмой и девятой позиции в рейтинге самых угоняемых моделей авто оказались еще две модели Lexus, а это Lexus NX (0,29%) и Lexus RX (0,23%).

Шестая строчка оказалась за Hyundai Santa Fe (0,33%), а на восьмой позиции находится Kia Rio (0,26%), тогда как BMW 5-Series (0,22%) замкнул десятку лидеров по частоте угона.