Lada Priora без пробега выставили на продажу по цене новой Vesta

Продавец указывает, что выставленный на продажу экземпляр Лады Приоры не имеет пробега и был выпущен в 2018 году. Находится транспортное средство в Хасавюрте, а просят за него 750 тыс. рублей.

По этой цене на рынке можно купить новую Lada Vesta, причем даже не в базовой версии. Отмечается, что выставленная Lada Priora не была поставлена на учет, а в салоне имеется заводская пленка.

Более того, для съемок автомобили не стали выгонять из гаража, чтобы не накручивать пробег, который пока составляет 46 км.

В этой Приоре установлен 1,6-литровый 106-сильный ДВС, работающий в паре с 5-ступенчатой механикой.