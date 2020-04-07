Пикап Hyundai Santa Cruz вышел на финальные тесты

Концепт нового пикапа компания представила еще пять лет назад.



Основной для автомобиля стала платформа от кроссовера Santa Fe. Серийная версия Santa Cruz должна была появиться еще несколько лет назад, но у компании были более приоритетные проекты, поэтому выход был отложен.

Но теперь автопроизводитель взялся за разработку пикапа и его уже не раз замечали во время тестирования. Как сообщают зарубежные источники пикап Hyundai Santa Cruz вышел уже на финальные тесты.

Более того, концепция автомобиля была пересмотрена и теперь пикап будет создан на базе платформы от будущего поколения Tucson.

Машина получит несущий кузов и четыре полноценные двери. Дизайн будет перекликаться с Santa Fe и Palisade.

В моторной гамме, как ожидается, будут мощные моторы, причем базовым окажется 2,5-литровый тубированный агрегат с отдачей 250 л.с.

