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Fisker Ocean получит внедорожную модификацию

Новости
06.04.2020 22:52
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Компания Fisker, которая занимается выпуском электрокаров, недавно официально анонсировала новинку.

Fisker Ocean получит внедорожную модификацию
На этот раз автопроизводитель решил сделать интересную версию уже представленного кроссовера Ocean.

Как сообщили в компании, они готовят внедорожный вариант электрического кроссовера.

В Сети бренд также распространил и изображение, судя по которому отличаться внедорожная версия будет расширенными колесными арками, багажником на крыше с запасным колесом, а также внедорожными покрышками и другими элементами.

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