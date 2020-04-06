Компания Fisker, которая занимается выпуском электрокаров, недавно официально анонсировала новинку.
Fisker Ocean получит внедорожную модификацию
06.04.2020 22:52
0 0
На этот раз автопроизводитель решил сделать интересную версию уже представленного кроссовера Ocean.
Как сообщили в компании, они готовят внедорожный вариант электрического кроссовера.
В Сети бренд также распространил и изображение, судя по которому отличаться внедорожная версия будет расширенными колесными арками, багажником на крыше с запасным колесом, а также внедорожными покрышками и другими элементами.
Комментарииcomments powered by HyperComments