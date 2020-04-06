Составлен топ-10 регионов России по числу люксовых автомобилей

Российские аналитики из «Автостат» недавно сообщали, что насчитали в стране по состоянию на начало года 13 тыс. автомобилей сегмента Luxury.

Теперь эксперты опубликовали рейтинг топ-10 регионов России по числу люксовых автомобилей. Впрочем, на первых местах вполне ожидаемо оказались Москва и область, где зарегистрировано 7 040 и 1 201 люксовый автомобиль соответственно.

На третьей строчке располагается Северная столица с результатом 1 189 шт. То есть три четверти от общего числа зарегистрированных авто Luxury пришлось на три субъекта РФ.

Лидером среди нестоличных регионов оказался Краснодарский край – 416 ед.

На пятом месте располагается Свердловская область (199 ед.), а следующим в топ-10 оказались: Ростовская область (179 ед.), Татарстан (127 ед.), Самарская область (125 ед.), Чечня (123 ед.) и Ставропольский край (107 ед.).