Рестмод Mercedes-Benz 600 Pullman 1975 года подготовили специалисты подразделения Mercedes-Benz Classic, а на продажу машину выставили в Нидерландах.



Классический Mercedes-Benz Pullman с салоном Maybach 62 продают за 2 млн евро.

Оригинальные компоненты в автомобиле сохранили, поэтому он заявлен как классический, а вот салон перекроили полностью, тогда как внешне модель отличается только нестандартным окрасом кузова.

В салоне теперь имеются сове ремённые детали, включая электрорегулировку сидений, электростеклоподъемники, климат-контроль и многое другое.

При этом в интерьере сделали классическую панель приборов, аналоговые часы, руль, а также дверные карты и потолочные ручки.

Технически, как упоминалось выше, машина осталась прежней. Поэтому в движение ее приводит 250-сильный двигатель объёмом 6,3 литра.

Система привода на заднюю ось, а тандем мотору составляет 4-ступенчатый автомат. Заявленный пробег 1 112 км. Есть информация, что на реставрацию и создание салона потратили семь лет.