Спортивные версии чешского кроссовера теперь работают в санитарной авиации Великобритании.

«Заряженные» Skoda Kodiaq RS поступили на службу медикам в центральной Англии.

Эти автомобили будут задействованы в ситуациях, когда людям потребуется неотложная помощь в ночное время или в период сложных метеоусловий, когда будет запрещен вылет вертолетов.

Это не первая партия кроссоверов, которую эксплуатируют британские медики.

Ранее компания поставила 18 кроссоверов, которые имеют все необходимое для проведения реанимационным мероприятий.

Переоборудованием заряженных версий занималась компания Kodiaq RS, которая также предложила увеличенной мощность двигатель.

Обычные машины реанимации имеют мощность ДВС 150 л.с., а Kodiaq RS получили отдачу 239 л.с. при 500 Нм.