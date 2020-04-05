Типы Дорожной разметки

Основной задачей маркировки является донесение участникам движения определенной информации. От неё зависит множество факторов: снижается уровень аварийности на дороге, разметка помогает сориентироваться в нужном направлении и делает движение более безопасным. Без качественно выполненной маркировки повышается риск столкновений и смертей как на дороге, так в закрытом пространстве.

Горизонтальная

Основное назначение – установка конкретных режимов и правил дорожного движения или послание информации его участникам.

В её состав может входить:

Стрела

Линия

Надпись

Прочие обозначения

Горизонтальная разметка бывает временной и постоянной, и выполнена преимущественно в белом (постоянная) или оранжевым (временная) цветах.

Чтобы разметка была видна как в дневное, так и в ночное, самое аварийно-опасное время, её производят из холодного пластика со светоотражающими элементами http://rusdorinfo.ru/razmetka-holodnym-plastikom , позволяющим улучшить видимость и снизить вероятность происшествий на проезжей части.

На чрезвычайно аварийных пешеходных переходах допускается использование шумовых разметок, обозначающих края и разделения полосы на трассе. Данная разметка помогает «привести в чувство» водителя и напомнить о необходимости снижения скорости.

Лучший материал для нанесения разметки на проезжей части — термопластик http://rusdorinfo.ru/razmetka-termoplastikom, так как является самым современным, долговечным и качественным сырьем, способным выдержать движение любой интенсивности.

Разметка наносится как на трассах, так и на паркингах и парковочных зонах. В подобных местах вероятность аварий и наездов на пешеходов резко повышается в отсутствие какой-либо маркировки. Для нанесения парковочной разметки необходимо чёткое проектирование http://rusdorinfo.ru/razmetka-parkovki и соответствие основным задачам маркировки — обеспечению безопасности и помощи в ориентировании.

Вертикальная

Является сочетанием белых и черных полосок, наносящихся на дорожные сооружения или оборудующие дорогу элементы. Считается средством ориентирования на проезжей части.

К дорожным сооружениям относятся:

Путепроводы

Торцовые части парапета

Опоры моста и т.д.

Основная задача вертикальной разметки – показать габариты сооружений для снижения опасности на дороге.

Качественно нанесённая маркировка обеспечивает безопасность всех участников движения. Чем выше качество выполненной разметки – тем меньше вероятность аварийных ситуаций и жертв на дорогах.