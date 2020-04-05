Типы Дорожной разметки

Основной задачей маркировки является донесение участникам движения определенной информации. От неё зависит множество факторов: снижается уровень аварийности на дороге, разметка помогает сориентироваться в нужном направлении и делает движение более безопасным. Без качественно выполненной маркировки повышается риск столкновений и смертей как на дороге, так в закрытом пространстве.
Горизонтальная
Основное назначение – установка конкретных режимов и правил дорожного движения или послание информации его участникам.
В её состав может входить:
- Стрела
- Линия
- Надпись
- Прочие обозначения
Горизонтальная разметка бывает временной и постоянной, и выполнена преимущественно в белом (постоянная) или оранжевым (временная) цветах.
Чтобы разметка была видна как в дневное, так и в ночное, самое аварийно-опасное время, её производят из холодного пластика со светоотражающими элементами http://rusdorinfo.ru/razmetka-holodnym-plastikom , позволяющим улучшить видимость и снизить вероятность происшествий на проезжей части.
На чрезвычайно аварийных пешеходных переходах допускается использование шумовых разметок, обозначающих края и разделения полосы на трассе. Данная разметка помогает «привести в чувство» водителя и напомнить о необходимости снижения скорости.
Лучший материал для нанесения разметки на проезжей части — термопластик http://rusdorinfo.ru/razmetka-termoplastikom, так как является самым современным, долговечным и качественным сырьем, способным выдержать движение любой интенсивности.
Разметка наносится как на трассах, так и на паркингах и парковочных зонах. В подобных местах вероятность аварий и наездов на пешеходов резко повышается в отсутствие какой-либо маркировки. Для нанесения парковочной разметки необходимо чёткое проектирование http://rusdorinfo.ru/razmetka-parkovki и соответствие основным задачам маркировки — обеспечению безопасности и помощи в ориентировании.
Вертикальная
Является сочетанием белых и черных полосок, наносящихся на дорожные сооружения или оборудующие дорогу элементы. Считается средством ориентирования на проезжей части.
К дорожным сооружениям относятся:
- Путепроводы
- Торцовые части парапета
- Опоры моста и т.д.
Основная задача вертикальной разметки – показать габариты сооружений для снижения опасности на дороге.
Качественно нанесённая маркировка обеспечивает безопасность всех участников движения. Чем выше качество выполненной разметки – тем меньше вероятность аварийных ситуаций и жертв на дорогах.