На основании анализа предложений на российском рынке эксперты выбрали три автомобиля, которые имеют семиместный салон и относятся к китайскому автопрому.

Эксперты «Тарантас Ньюс» составили топ-3 семиместных кроссоверов из Китая, которые являются более доступными в сравнении с европейскими аналогами, но при этом имеют хороший список оборудования и неплохие характеристики.

Так, на первое место эксперты определили Lifan Myway, который предлагается в России с 1,8-литровым 125-сильным ДВС, работающим в паре с механикой или автоматом.

Его стоимость составляет 899 900 рублей минимум. Chery Tiggo 8 также вошел в список, а этот кроссовер продают в нашей стране в единственной комплектации по цене 1 719 000 рублей.

В движение модель приводится турбомотором объёмом два литра и мощностью 170 л.с. В тройке семиместных кроссоверов из Китая оказался GAC CS8 с ценником от 1 898 000 рублей.