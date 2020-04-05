Новые автомобили марки Toyota по-прежнему продаются в ОАЭ и Южной Африке, причем в последней их стоимость ниже.

Toyota продает новые культовые Toyota Land Cruiser 70 и FJ Cruiser, а также модели Land Cruiser 76 и 79.

Последние являются классическими вариантами Land Cruiser 70 и предлагаются в кузове универсал и пикап.

LC70 в Эмиратах представлен в грузопассажирской версии и имеет отличия в оформлении передней части. Моторная гамма Land Cruiser представлена на выбор 4.5, 4.2 и 4.0-литровыми установками в Южной Африке, тогда как в ОАЭ они предлагаются только с бензиновым шестицилиндровыми ДВС.

FJ Cruiser оснащен четырехлитровым 273-сильным агрегатом. Стоимость последнего в рублях варьируется в зависимости от рынка от 3,0 до 3,1 млн рублей минимум.

А вот минимальная цена Land Cruiser 70 варьируется от 2,6 до 2,95 млн рублей.