Специалисты сайта «Цена Авто» продолжают вести свою рубрику, в которой рассказывают об изменениях стоимости популярных в России автомобилей.

На этот раз рассматривались цены BMW 5-Series. Так, стало известно, как поменялись цены на BMW 5-Series за последние 2 года.

В апреле 2018 года этот автомобиль был представлен на рынке в 17 комплектациях по цене от 2 820 000 до 4 820 000 рублей.

В течение двух лет ценники BMW 5-Series постепенно росли, а с начала этого года на российском рынке появилась рестайлинговая версия, которая также стала дороже в отличие от предшественника.

В результате базовая комплектация BMW 5-Series стала дороже на 360 тыс. рублей, а за счет появления комплектаций M Special максимальная цена за два года выросла на 1,8 млн рублей.