Составлен топ-3 10-летних кроссоверов на рынке России

Автомобильные эксперты подготовили рейтинг, в котором назвали три лучшие модели кроссоверов возрастом 10 лет.

Рейтинг топ-3 10-летних кроссоверов на рынке России был составлен экспертами «Автоновостей дня».

Лучшим в рейтинге назвали Volkswagen Touareg второго поколения, 10-летние экземпляры которого остаются комфортабельными, вместительными и имеют неплохие технические характеристики.

Кроме этого, автомобиль на рынке представлен с несколькими бензиновыми и дизельными ДВС.

На второе место ТОПа определили 10-летний кроссовер Honda CR-V, который является одним их самых надежных на рынке не зависимо от поколения.

Что касается рестайлинговой версии третьей генерации, то по мнению экспертов, она по-прежнему остается интересной и свежей.

Замыкает топ-3 премиальный кроссовер Lexus RX 350. Этот автомобиль имеет хороший показатель ликвидности, отличный список оснащенности и 3,5-литровый ДВС, работающий с полноприводной системой и автоматической КП