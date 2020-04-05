Стали известны отчётные данные по продажам новых автомобилей в Испании, где из-за коронавируса парализована работа автомобильных дилеров.

Тем не менее продажи машин в стране все же осуществлялись, но автомобильный рынок Испании установил новый антирекорд.

Продажи в этой стране падают третий месяце подряд, но в марте падение составило 69,3%, когда было продано 37 644 автомобиля.

По итогам первого квартала года объемы продаж составили 218 705 авто, что на 31% меньше. SEAT остается лидером на рынке с результатом 4 917 проданных машин.

Второй и третий результат показали Toyota и Volkswagen, которым удалось продано 3 152 и 2 790 автомобилей.