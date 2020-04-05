Марка Smart покидает российский рынок

Российский рынок не единственный, с которого уходит бренд, так как в прошлом году он покинул авторынок США.



Уход Smart из России никак не связан с последними событиями, так как в концерне Daimler еще в 2019 году приняли решение реформировать проект, который много лет приносил концерну убытки.

Теперь развитием Smart будут заниматься Daimler совместно Geely, которые уже создали совместное предприятие.

Также под брендом Smart будут выходить только электрокары, тогда как от машин с обычными ДВС решили отказаться.

В нашей стране Smart пользовались низким спросом, поэтому и уход их с рынка не стал неожиданностью.