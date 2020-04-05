Опубликовали первое живое фото Lada Largus FL

Позднее публиковали некоторые подробности о проекте Lada Largus FL, а недавно в сообществе «For Friends & Для Друзей» в соцсети «ВКонтакте» распространили первое живые фото салона автомобиля.

Судя по снимку в салоне обновленного Ларгуса появятся элементы, как у XRay Cross.

В частности, от последнего Ларгусу достанутся сидения, что собственно и показано на фотографии, а значит комбинация приборов, блок климатической установки, аудио-и и мультимедийная системы, а также подлокотник и руль, как и сообщалось ранее, так же будут от XRay Cross.

Кроме этого, подтвердилась информация о появлении линзованных фар от Datsun, новых задних фонарях и модернизированном бампере.

В техническом плане изменений не ожидается. Предположительно, Ларгус будет представлен во второй половине года.

Среди дополнительных опций могут предложить камеру заднего вида, а также задний и передний парктроники.

Также опциональным станет обогрев лобового стекла, а еще будут датчики дождя и света.