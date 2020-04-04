В РФ зарегистрировано около 13 тыс. люксовых машин

Российские аналитики опубликовали новые данные по числу зарегистрированных в стране автомобилей сегмента Luxury.

Как сообщают аналитики «Автостат», в РФ по состоянию на 1 января 2020 года было зарегистрировано около 13 тыс. люксовых машин.

34,4% от всех люксовых авто пришлось на модели марки Bentley или 4,4 тыс. экземпляров.

На втором месте по популярности оказался Mercedes-Maybach с результатом 3,7 тыс. штук и долей 28,2%.

Третий результат у Maserati (1,7 тыс. ед.), а в пятерке лидеров еще оказались Rolls-Royce (1,4 тыс. ед.) и Ferrari (797 ед.).

Еще в России зарегистрировано 492 автомобиля Lamborghini и 441 Aston Martin.