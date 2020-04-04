«Автостат» выбрал лучшие автомобили для покупки в кризис

Российские аналитики пообщались с автомобильным экспертом, который рассказал, какие автомобили лучше всего покупать в условиях кризиса.

Эксперт посоветовал к покупке те машины, которые имеют оптимальное соотношение надежности, стоимости владения и остаточной стоимости.

Так, самыми выгодными были названы модели из среднебюджетного сегмента, так как они не являются очень дорогим, при этом имеют небольшую стоимость владения и отличаются хорошей остаточной стоимостью.

В сегменте стоимостью до 1 млн советуют выбирать модели KIA и Hyundai, а точнее популярные Rio и Solaris.

В ценовом сегменте до двух миллионов рублей можно выбрать Mazda CX-5, Toyota Camry, Hyundai Sonata и KIA Optima.

Если говорить о вторичном рынке, то там советуют присматриваться больше к японским и корейским авто, тогда как с европейскими моделями нужно быть внимательным и тщательно выбирать машину.

Лучшим антикризисным предложением эксперт называют авто с пробегом, у которого имеется атмосферный двигатель, классический автомат или механическая КП, возраст до 5 лет и пробег не более 100 тыс. км.